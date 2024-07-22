Kaf-Kaf’ta yeni rota orta saha

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor ile transfer yarışına giren Karşıyaka çalışmalarına devam ediyor. Geride kalan süreçte 13 futbolcuyla vedalaşıp, stoperler Metin Peker ve Abdülkadir Öksüz, sağ kanat Ali Sinan Gayla ve son 2 yılın gol kralı santrfor İshak Kurt'u kadrosuna dahil eden Kaf-Kaf, Iğdır FK'nın yıldız futbolcusu Hakan Yavuz'un peşine düştü. Yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın ısrarla alınmasını istediği Doğu Anadolu ekibinin 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitiyor.

CENK AHMET 1 YIL DAHA UZATTI

Deneyimli futbolcunun transferi için KSK'nin tüm şartlarını zorlayacağı ifade edildi. Bursaspor altyapısında futbola başlayan Hakan Yavuz, Hekimoğlu, Eyüpspor, 1461 Trabzon ve Sakaryaspor'da da forma giydi. Bu arada İzmir ekibi, deneyimli futbolcusu Cenk Ahmet Alkılıç'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve usta oyuncu 1 sezon daha İzmir ekibinde görev alacak. Cenk Ahmet geçen sezon 21 karşılaşmada 4 gol ve 4 asistle oynayarak takımının en etkili oyuncularından olmuştu.