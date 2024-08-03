Çağdaş Bodrum’da Burak Erol döndü

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor, geçen sezonu Balıkesir'de başlayıp Iğdır'da tamamlayan Burak Erol'u kadrosuna kattı. 1988 doğumlu, 1.96 m boyundaki forvet 2020-2021 sezonunda da Bodrum formasını giymişti. Ege ekibi transferle ilgili yaptığı açıklamada, "2022-2023 sezonunda formamızı terleten ve Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselmemizde büyük emekleri olan Burak Erol, tekrar bizimle. Burak Erol'a tekrar Bodrum'a ve takımımıza hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı. Muğla temsilcisi son olarak iç transferde son 2 sezondur takımda olan ABD'li oyun kurucu Chris Warren'le sözleşme uzatmıştı.