Mert Yusuf KSK’de

TFF 3. Lig 1. Grup'un iddialı ekibi Karşıyaka, uzun süredir sürdürdüğü orta sahaya takviye arayışlarında listesindeki Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'un genç oyuncusu Mert Yusuf Torlak'a imzayı attırdı. Almanya'da Fürth kulübünde yetişerek 2022 yılında Süper Lig'de Alanyaspor'a imza atan, kamp dönemini takımında geçiren 22 yaşındaki Mert, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ve Sportif Direktör Ahmet Akteke'nin katıldığı törenle sezon sonuna kadar kiralandı.

SEKİZİNCİ TRANSFER OLDU

MERT Yusuf Torlak, Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi 8. transferi oldu. Yeşil-kırmızılılar listesindeki diğer isimler için temaslarını tam gaz sürdürüyor. Hazırlık döneminde kampa gitmeyip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde çalışan yeşil-kırmızılılarda Başkan İlker Ergüllü, Şube Başkanı Gökhan Şensan, yönetim kurulundan Mehmet Karal ve şube yöneticileri antrenmanı takip ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Önümüzdeki günlerde birkaç transfer hamlesi daha yaparak takviyeleri tamamlayacak İzmir temsilcisi, hazırlık karşılaşmalarıyla takımın performansını ölçecek.