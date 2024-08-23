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Haberler Karşıyaka

KSK’de Yasin yok

HABER MERKEZİ
KSK’de Yasin yok
TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Karşıyaka'da geçen sezon çapraz bağlarından sakatlanarak ameliyat olan golcü Yasin Ozan, yeni sezonun ilk haftalarını kaçıracak. Geçen yıldan kadroda kalan tek golcü olan 33 yaşındaki gurbetçi futbolcu, 17 Şubat'ta oynanan Batman Petrolspor karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Çapraz bağları kopup ameliyat olan Yasin, sezonun kalan bölümünde forma giyemedi. Yeni sezon öncesi antrenmanlarda güç depolayan futbolcu eylül ayında takım çalışmalarına başlayacak. Hazırlık maçlarında forma giyemeyen golcü ilk haftaları kaçırdıktan sonra formasına kavuşacak.
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