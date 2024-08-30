Karşıyaka’da sola yeni aday Eşref

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki sezonun ilk maçında 7 Eylül Cumartesi günü Kırşehirspor FSK'yı ağırlayacak Karşıyaka defans hattına yapılacak takviyeleri bekliyor. Kaf-Kaf, Ferdi Burgaz'a alternatif yaratmak için Esenler Erokspor'dan 30 yaşındaki sol bek Eşref Korkmazoğlu ile temasa geçtiği ve transferin kısa süre içinde gerçekleşeceği öğrenildi. Ayrıca tecrübeli bir stoperle de anlaşan yeşilkırmızılı takım, oyuncularla önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayıp lisanslarını ilk haftaya yetiştirmek istiyor. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon çapraz bağlarından ameliyat olan golcü Yasin Ozan ise ligin ilk haftalarını kaçıracak.