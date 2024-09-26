Karşıyaka’nın sürpriz golcüsü Bedran oldu

3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka'da geçen hafta 23 Elazığ FK maçında sonradan oyuna girip galibiyeti garantileyen golü atan 22 yaşındaki Bedran Ekin, yıldızlar topluluğu yeşil-kırmızılılarda yeniden doğdu. Geçen sezon Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın yaz döneminde görev yapıp maça çıkmadan ayrıldığı Batman Petrospor'un kadrosunda yer alan Bedran, burada süre alamayınca ara transfer döneminde Mardin 1969 Spor'a kiralık olarak verildi.

TEKNİK HEYETİN GÖZÜNE GİRDİ

Bu kulüpte de yalnız 2 maçta şans bulabilen Bedran, sezon başında Batman'dan bonservisini alıp boşta kaldı. Eski hocası Akçay'ın dümenine geçtiği Karşıyaka'da deneme sürecinin ardından performansıyla sözleşmeyi kaptı. Çok uygun bir sözleşmeye imza atan genç oyuncu, Bulvarspor deplasmanında son dakikalarda oyuna girdi. Ardından yine son 7 dakikada süre aldığı Elazığ maçında sağ kanatta kendi başlattığı atağı golle sonuçlandırdı.