Kaf-Kaf’a iki kötü haber

İZMİR'İN 112 yıllık en köklü ve spor kulübü derneği statüsünde yönetilen iki kulübünden biri olan Nesine 3. Lig 1. Grup ekibi Karşıyaka'ya iki önemli oyuncusundan kötü haber geldi. İç sahadaki Tokat Belediye Plevnespor maçında ikinci yarıda oyuna girip ardından 72'nci dakikada sakatlanarak maça devam edemeyen orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'ün kasığında yırtık tespit edildiği ifade edildi. Gurbetçi orta sahanın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

ENES'İN DURUMU BELİRSİZ

Enes Nalbantoğlu'nun ise bileğinde ödem oluştu. Yıldız futbolcunun bu hafta Ergene Velimeşespor deplasmanında yetişip yetişemeyeceği belirsiz. Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda yarın Viranşehir Belediyespor'u ağırlayacak Karşıyaka'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay kadroda rotasyon yapıp oynamayan isimlere forma verecek.