KSK’de büyük kaos

Son haftalarda yaşadığı krizleri aşamayan İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da yönetim düştü. Kulübü, olağanüstü kongreye tüzük gereği divan kurulu taşıyacak. Sezon öncesi kulübün en yüksek maliyetli şubesi basketbol takımının ana sponsorunun çekilmesiyle başlayan kriz, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatı ve birçok yöneticinin tepki istifalarıyla zirve yapmıştı. Nazım Torbaoğlu'nun ayrılması sonrası yönetimde vergi kriziyle başlayan istifaların arkası kesilmezken, Dubai'den dönen Başkan İlker Ergüllü, Mavişehir'deki kulüp merkezinde yönetimi dün ilk kez topladı.

SADECE 5 KİŞİ KALDI

Toplantıda görevi bırakmayı değerlendiren Ergüllü devam kararı alırken, başkanla birlikte toplam 5 kişi hariç tüm yöneticiler istifalarını imzaladı. Yönetimde Ergüllü'nün yanı sıra Mustafa Karabağlı, Mehmet Karal, Özgür Okan ve Onur Güner kaldı. Yönetimin üye sayısı asil ve yedeklerle birlikte 6 kişinin altına düştüğü için tüzük gereği yönetim düştü. Kulüpte yönetim yetkileri olağanüstü kongreye kadar divan kuruluna geçti. Divan kurulu Kaf-Kaf'ı en geç 3 Aralık'ta olağanüstü genel kurula götürecek. Yeşil-kırmızılıların basketbol takımı da maaş alacakları nedeniyle boykot yaparak antrenmana çıkmadı. Oyuncular ödeme yapılmazsa ligde cumartesi günü oynanacak Büyükçekmece maçına da çıkmama kararı aldı.