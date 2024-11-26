KSK’da duraklama dönemi

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta evinde uzatmada bulduğu penaltı golüyle Kahramanmaraşspor'la 2-2 berabere kalan Karşıyaka, şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı. Son 4 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak bu periyotta 8 puan bırakan 26 puanlı 2. sıradaki yeşil-kırmızılılar, lider Bursaspor'un 6 puan gerisine düştü. Karşıyaka bu hafta 3. basamaktaki Silifke Belediyespor'un rakibi olacak.

KARAKAPLAN'A TEPKİ

Olağanüstü genel kurula odaklanan Karşıyaka'da geçen hafta Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan'ın yaptığı açıklamalara, yaşanan istifalar nedeniyle yönetimi düşen Kulüp Başkanı İlker Ergüllü'den tepki geldi. Ergüllü, "Bütün gün oturdukları KSK Müzesi'nin 8 bin TL elektrik faturasını 'İlker başkan ödesin' diyen sayın divan başkanımıza sevgilerimi sunarım. Üç yıldır eski borç ödemekten doğrulamadım Sayın Kaplan" dedi. Karşıyaka'da bugün çoğunluk sağlanamazsa 3 Aralık'ta gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi başkanlığa yeniden aday olmayacağını belirten İlker Ergüllü, "Bu işin altından şahsi olarak kalkamam. Sponsor bulmadan olmaz. İnşallah ben gittikten sonra benimle ilgili sorunları olan sponsorlarımız geri dönerler" diye konuştu.