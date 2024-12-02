Ne yaptın KSK!

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka, deplasmanda Silifke Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu. Geçen hafta Kahramanmaraşspor ile 2-2 berabere kaldıktan sonra, Silifke'ye kaybeden Kaf-Kaf zirve yarışında ağır yara aldı. 8. dakikada Karşıyaka'nın cepheden yaklaşık 20 metreden kazandığı frikikte topun başına geçen Sefa'nın vuruşu üstten dışarı gitti. 18'de Enes'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Sinan geç kalınca kaleci açıyı daraltıp mutlak pozisyonu önledi.

ENES PENALTIDAN YARARLANAMADI

30'da Metin'in soldan yerden ortasında Burak altı pasta dokunarak golü attı: 1-0. 38'te Kağan'ın vuruşu kaleciden dönüp tekrar Kağan'a çarpıp ağlarla buluştu: 2-0. 45'te Muhammet kalecinin üstünden aşırtıp farkı üçe çıkardı: 3-0. 52'de Enes'in pasında Ali Sinan ceza sahası içinde rakip tarafından düşürüldü, hakem penaltı kararı verdi. 53'te beyaz noktaya gelen Enes'in vuruşunu kaleci çıkardı. 64'te Şükrü ceza sahası içinde vurdu, İsmail eliyle çıkardı. Hakem penaltıya hükmetti. 65'te penaltı noktasına gelen Metin'in vuruşu ağlarla buluştu: 4-0. Kaf-Kaf sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

AKÇAY SAHAYA GİRDİ BEDİRHAN'LA TARTIŞTI

Karşıyaka'nın 30. dakikada yediği ilk golden sonra saha karıştı. Yeşil-kırmızılıların teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay sahaya girip oyuncusu Bedirhan'ı sert bir şekilde uyardı, yardımcıları Akçay'ı saha kenarına aldı. Hakem de ardından teknik adamı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Akçay, geçen haftaki 11'den 2 farklı oyuncuyu sahaya sürerken, Aygün ve Mert Yusuf'un yerine Kadir ve Bedirhan 11'de sahaya çıktı.