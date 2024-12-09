Karşıyaka 90+5’te yıkıldı

NESINE 3. Lig 1. Grup'ta son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Karşıyaka, ilk yarının son iç saha maçında evinde önemli rakiplerinden Belediye Kütahyaspor'la uzatmada yediği golle berabere kaldı. 2. dakikada Sefa'nın sağdan kullandığı kornerde defanstan ileri çıkan İsmail'in kafa şutunu kaleci Taylan kornere çeldi. 18'de Bedirhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Taylan gole izin vermedi. 42'de Sefa'nın kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden şutu yerden de sekerek köşeden ağlara gitti: 1-0.
3 PUAN İKİNCİ YARI KAÇTI
54. dakikada Sefa'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşu Taylan kurtardı. 76. dakikada ceza alanına giren Bedran'ın şutunu Taylan kornere çeldi. 90+5'te kullanılan kornerde İbrahim ceza sahasından vuruşla Karşıyaka defansının arasından ağları havalandırıp skoru ilan etti: 1-1.