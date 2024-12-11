KSK’de flaş iddia

NESINE 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka teknik direktör değişikliği için hazırlığa başladı. Son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle zirve yarışından uzaklaşan Kaf-Kaf'ta Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılacağı öne sürüldü. Yeşil-kırmızılı ekipte teknik direktörlük görevi için Silifke Belediyespor'un teknik direktörü İlker Avcıbay seslerinin yükseldiği öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda İzmir temsilcisinin deneyimli antrenörü Akçay, 25 yaşındaki genç savunmacı Bedirhan Altunbaş ile yaşadığı tartışma yüzünden taraftar tarafından oldukça yoğun bir şekilde eleştirilmişti. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, Mustafa Reşit Akçay önderliğinde çıktığı 14 karşılaşmadan 8 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 27 puan topladı.

LİDERİN GERİSİNE DÜŞTÜ

Geçtiğimiz haftalarda yönetimin düşmesi sonucu başkansız kalan İzmir ekibinde tecrübeli teknik adamın oluşan belirsizlik ortamı nedeniyle baskıya dayanamadığı ve ayrılmak istediği de iddia edildi. Lider Bursaspor'un 11 puan gerisine düşen yeşil-kırmızılılarda ayrılığın resmileşmesinin ardından devre arasında Avcıbay ile masaya oturup imzaların atılması bekleniyor.

KAF-KAF'TA KAPTANLARA AF ÇIKMADI

KARŞIYAKA'DA devrenin son haftası öncesi takım kaptanlarına af çıkmadı. Kaptanlar Cenk Ahmet ve Onur Akbay'a teknik ekibin talebiyle 4-0'lık Silivrispor yenilgisi sonrası devre arasına kadar izin veren yeşil-kırmızılılarda, lider Bursaspor deplasmanında oynanacak son maç öncesi karar değişmedi. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın kararıyla iki oyuncu Bursaspor maçı öncesi takıma dönmedi.