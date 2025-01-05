McCollum depremi

TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ana sponsorunu kaybettikten sonra maaş ödemelerinde sıkıntı yaşayan Karşıyaka'da takımın yıldızı Errick McCollum da yuvadan uçup Fenerbahçe Beko'yla anlaştı. Maaşları bu sezon camia ve Yaşar Ailesi'nin desteği, bilet ve reklam gelirleriyle gecikmeli ödeyip şimdiye kadar takımın dağılmasını önleyen Karşıyaka'da guard McCollum'un da ayrılmasıyla giden yabancı sayısı 4'e çıktı. Geçen hafta FIBA kanalıyla ihtar çeken Boutsiele'in Anadolu Efes deplasmanına çıkmayıp ayrıldığı, Jefferson'un maaşı son anda ödenmesine rağmen sözleşmesini feshettiği, Webb'in de EuroLeague ekibi Alba Berlin'le anlaştığı Kaf-Kaf'a büyük darbe McCollum'dan geldi. Takımda 2.5 sezondur forma giyerek 2023'te ligde final oynayan 37 yaşındaki Errick McCollum, hafta başında maaşı yarım yatırılınca sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı. McCollum, EuroLeague'in de iddialı takımlarından lider Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

KENAN SİPAHİ TEPKİLİ

McCollum'un yanı sıra ödeme yapılamayan kaptan Kenan Sipahi'nin de yerli oyunculara maaş ödenmemesine rağmen kulüpten yapılan, "Tüm oyuncuların ödemeleri yapıldı" açıklamasına tepki göstererek sakatlık raporuyla antrenmanlara çıkmadığı, Fenerbahçe maçında da forma giymeyeceği öğrenildi.

KAF-KAF'IN KONUĞU LİDER FENERBAHÇE

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 13. hafta mücadelesinde bugün Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılılar, 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle ligde 5. sırada yer alırken, Fenerbahçe 11 galibiyet 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Karşıyaka, rakibini hatasız geçerek taraftarının önünde üst üste 6. galibiyetini elde ederek iç sahadaki galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.