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Haberler Karşıyaka KSK’den çağrı var

KSK’den çağrı var

Yeşil-kırmızılılar, başlattıkları yardım kampanyasına destek istedi. Kaf-Kaf, buradan gelen parayla oyuncularına ödeme yapacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

KSK’den çağrı var
NESİNE Üçüncü Lig Birinci Grup'taki futbol takımında TFF kanalıyla ihtar çeken oyuncuların serbest kalmaması için zamanla yarışan Karşıyaka, cuma gününe kadar ödeme yapacak. Kaf-Kaf, Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin öncülüğünde, 1912 Karşıyaka Derneği'nin koordinasyonunda başlatılan, "Şimdi Sahip Çıkma Zamanı" adı verilen kampanyadan toplanan kaynak ve oluşturacağı ek katkıyla takıma ödeme yapacak. Kulüpte halen imza yetkisini alamayan yönetim ise Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne yöneticilerle ilgili evrakları teslim ederek tescil almaya çalışıyor. Karşıyaka yönetimi, bir üyenin adli sicil kaydıyla ilgili mahkeme kararı çıkmasını bekliyor. Sosyal medyadaki taraftar sayfaları da imza yetkisi çıkarılamazsa kulübün kayyuma kalma tehlikesine dikkat çekerek yönetime, "Tarihimizin onurunu korumak adına, bu süreci hızlandırmanız ve Karşıyaka'mızın geleceğini güvence altına alacak adımları bir an önce atmanız gerekmektedir" çağrısını yaptı.
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