KSK’nin kozu evi

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta geride kalan haftayı 23 Elazığ karşısında aldığı 1 puanla kapatan Karşıyaka'nın gelecek haftalarda kozu evi olacak. İzmir temsilcisi gelecek 4 haftada İzmir'den çıkmayacak. Bu hafta Hopaspor'u konuk edecek olan Kaf-Kaf, ardından Bornova 1877 ile Doğanlar'da oynayacak. Sonraki haftada Kuşadasıspor'la Ege derbisinde taraftarı önünde kozlarını paylaşacak olan yeşil-kırmızılılar, sonrasında yine Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Düzcespor'u konuk edecek. Karşıyaka bu süreçte alacağı puanlarla zirveye yaklaşmanın hesaplarını yapacak.