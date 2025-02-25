KSK’de boykot şoku

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'da üst lige çıkma mücadelesi veren futbol takımının idman boykotu şok etkisi yarattı. Peşinat ödemelerindeki gecikme ve Bornova 1877 maçının galibiyet primi yatmadığı için bugün yapılacak idmana çıkmadı. TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takımlardan biri olan Karşıyaka'da soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekipte, Düzcespor maçı öncesi futbolcular dün Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yapılan idmana çıkmama kararı aldı. Futbolcuların, peşinat ödemelerinde yaşanan aksama ve deplasmanda Bornova 1877 karşılaşmasının galibiyet priminin henüz dağıtılmamasından dolayı bu kararı aldığı öğrenildi.

ERGÜLLÜ 2 PRİM VERMİŞTİ

Karşıyaka Spor Kulübü'nde yaşanan maddi kriz nedeniyle sezon başı iddialı bir şekilde kurulan basketbol takımı dağılmıştı. Yeşil-kırmızılı kulüpte, basketbolcular bu sezon içinde maaşlar her geç yattığında idman boykotu yapmış ve maça çıkmama resti çekmişti. Peşinat ödemelerinde yaşanan aksama nedeniyle şimdi de antrenman boykotu futbolda yaşandı. Karşıyaka'da Bornova 1877 maçı öncesi Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, takıma alacakları olan iki galibiyet primini dağıtmıştı. Geçen hafta hava şartları nedeniyle Kuşadasıspor maçı iptal oldu. Haftayı maç yapmadan geçiren Karşıyaka'da 4-1'lik skorla kazanılan Bornova 1877 maçının primlerinin de yatmadığı öğrenildi.