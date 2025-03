İzmir kazansın

KFC Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde isimlerini final etabına yazdıran İzmir'in ezeli rakipleri Papara Göztepe ile İnfo Yatırım Karşıyaka, bugün Alanya'da başlayacak final müsabakalarının ilk günündeki tarihi derbide karşı karşıya gelecek. Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak maçı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak. Aynı salonda 17.30'da ise İBB Spor-İlbank karşılaşması oynanacak. Finalde cuma günü KarşıyakaİBB Spor, İlbank-Göztepe, cuma günü ise İlbank-Karşıyaka, Göztepe-İBB Spor maçları yapılacak. Dört takım arasından ilk 2 sırayı alan 2 takım Sultanlar Ligi'ne yükselecek.

ÖZLEM BİTECEK

Sultanlar Ligi'nde en son 2004-05 sezonunda mücadele eden Göztepe, 20 yıllık hasreti sonlandırmaya çalışacak. Sultanlar Ligi'nden 2010-11 sezonunda ilk kez düşen Karşıyaka ise 14 yıllık özlemi sona erdirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip 1'inci Lig'de 4'üncü kez Play-Off oynarken, yeşil-kırmızılı takım 7'nci kez finallerde boy gösteriyor. Normal sezonda Göz-Göz, 22 maçta 21 galibiyet alarak A Grubu'nu lider tamamladı. Kaf-Kaf ise normal sezonu 18 galibiyetle 2'nci sırada bitirdi. İki takım arasında ligde oynanan iki müsabakayı Göztepe 3-1'lik skorlarla kazandı. Yarı finalde farklı gruplarda mücadele eden iki takımdan Göztepe 3'te 3 yaparken, Karşıyaka tek galibiyetle adını finale yazdırdı.

"İZMİR'İN RENKLERİ KADINLARIN GÜCÜ"

GÖZTEPE ve Karşıyaka yönetimleri filedeki tarihi derbi öncesi, "İzmir'in renkleri, kadınların gücü" başlığıyla ortak yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Ülkemizin iki köklü camiası olarak şehrimizde kadın voleybolunun en üst seviye taşınması için sahaya çıkıyoruz. Play- Off final etabında mücadele ederken rekabetin yanı sıra emeğin ve centilmenliğin de temsilcisi olacağız. Çünkü biz sadece kazanmayı değil kadınların spordaki yerini ve İzmir'in voleybol tutkusunu büyütmeyi önemsiyoruz. İzmir'in kadınları sahada tribünde ve hayatın her alanında var olmayı, en yükseğe çıkmayı temsil ediyor. File üstünde verilen her mücadele onların cesareti ve kararlılığın bir yansımasıdır. Onlar sadece sporun değil umudun, azmin ve başarının simgesidir. Sahada ter döken tüm sporcuların emeğine saygı duyuyor, centilmenlik içinde geçen bir maçın kazananı voleybol ve İzmir olsun diyoruz. Fair-Play ruhuyla voleybolun birleştirici gücüyle ve İzmir'in eşsiz spor kültürüyle sahaya çıkıyor, tüm voleybol severleri bu güzel atmosferin parçası olmaya davet ediyoruz. kazanan güzel İzmir'imiz olsun" denildi.

ALANYA'YA TARAFTAR AKINI

GÖZTEPE ve Karşıyaka taraftarları takımlarının KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig final etabında oynayacağı maç öncesi müsabakanın oynanacağı Alanya'ya akın etti. İki takımın taraftarlarına da 300'er bilet ayrılırken, İzmir ekiplerinin taraftarları otobüslerle kente gitti. Otobüs organizasyonları ile gece İzmir'den yola çıkan taraftarlar, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Taraftar grupları zorlu müsabaka öncesi destekçilerine uyarılarda bulundu. Göztepe ve Karşıyaka'nın tarihi sınavında tribünlerde 600 taraftarın olması bekleniyor. Güvenlik güçleri özel önlemler alarak taraftar gruplarını farklı rotalardan salona ulaşmasını sağlayacak.