KSK dört köşe

NESINE 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışındaki Karşıyaka, Tokat Bld Plevnespor'dan sonra evinde sonuncu Ergene Velimeşespor'u da farklı yenip bitime 7 maç kala lider Bursaspor'la arasındaki puan farkını 5'e düşürdü: 4-0. 45'te dakikada Ali Sinan, 52'de İshak, 58'de Sefa ve 82'nci dakikada Kadir'in golleriyle farka koşan yeşil-kırmızılılar, grupta 47 puana ulaştı. Haftayı beraberlikle kapatan Bld Kütahya'yı sollayarak yeniden ikinci sıraya tırmanan Kaf-Kaf, şampiyonluk yarışında Kuşadası deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen lider Bursa'yla arasındaki farkı eritmeyi sürdürdü. 45'inci dakikada Onur'un pasıyla ceza sahasında buluşan Ali Sinan düzeltip vurdu, ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.

KAF-KAF İKİNCİ YARIDA AÇILDI

52'nci dakikada Hakan Barış'ın sağdan ortasında İshak arka direkte gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0. 58'inci dakikada Sefa ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sefa, şutunda kaleci Emre'den dönen meşin yuvarlağı tamamladı: 3-0. 82'nci dakikada Sefa'nın sağdan ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kadir topu ağlara yolladı: 4-0. 85'inci dakikada Karşıyakalı Abdülkadir, rakibine sert bir faul yapıp direkt kırmızı kart gördü. Maç 4-0 sonuçlandı.

ALİ SİNAN'DAN PROTESTOLU SEVİNÇ

Karşıyaka'da Ali Sinan Gayla, attığı gol sonrası sevinmedi. Ali Sinan'a eşlik eden prim alacakları olan diğer futbolcular da gol sonrası teknik direktör Ahmet Yıldırım'a giderek, deneyimli hocaya sarıldılar.

HAKAN BARIŞ AFFEDİLDİ

KARŞIYAKA'DA kadro dışı kalan Hakan Barış, dünkü maçın kadrosuna alındı ve mücadeleye yedek kulübesinde başladı. İlk yarıda Erdal'ın sakatlığı sonrasında ise 21'de oyuna girdi. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Velimeşe karşısında geçen haftaki Plevne maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı kadroda Cenk Ahmet Alkılıç ve Yasin Ozan'ın yerine Sefa Küpeli ve İsmail Güner'e görev verdi. Uzun süreli sakatlığını atlatan İsmail, 5 maç sonra ilk 11'e geri döndü.