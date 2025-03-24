Karşıyaka’nın nefesi yetmedi

Basketbol Süper Lig'de yönetim bunalımı ve ekonomik kriz nedeniyle birçok yıldızını kaybeden Karşıyaka, deplasmanda son sıradaki Semt Yalova'ya da yenilerek çöküşünü sürdürdü: 78-75. Yeşil-kırmızılılar, bu sonuçla ligde üst üste 11. yenilgisini alarak düşme potasına iyice yaklaştı. Kaf-Kaf kötü başlarken ilk çeyreği 8 sayı farkla 24-16 kaybetti. İkinci periyotta yeni transferi Michael Smith'in basketleriyle toparlanan Kaf-Kaf, 21 sayı ürettiği periyotta farkı bir sayıya kadar indirerek soyunma odasına 38-37 geride gitti.

SON SANİYEYE KADAR DİRENDİ

Üçüncü periyotta da hücumda üretken bir görüntü sergileyen Kaf-Kaf, Simth ve Gallinat ile bulduğu sayılarla oyuna ortak oldu. Ancak bu çeyrekte 58-57 Semt Yalova'nın üstünlüğü ile sona erdi. Nefes kesen son periyotta Karşıyaka, son saniyelerde skora denge getirmeyi (75-75) başardı. Ancak son hücumda Semt Yalova Ege Özçelik'in üçlüğü ile yeniden 78-75 öne geçti. KSK bitime iki saniye kala çıktığı hücumdan boş dönünce, ligdeki 11. yenilgisini aldı

SMİTH İLK KEZ FORMA GİYDİ

Karşıyaka'nın transfer yasağını kaldırarak dün akşam sözleşme imzalattığı Michael Smith ayağının tozuyla dün Yalova'da ilk maçına çıktı. 27 yaşındaki oyun kurucu tam 19 sayı üreterek maçın en skorer ismi oldu. Ancak başarılı sporcunun çabası galibiyete yetmedi.