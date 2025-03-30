Kaf-Kaf’ta Ali Sinan rüzgarı

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışındaki Karşıyaka'nın sezon başında transfer ettiği Ali Sinan Gayla, ikinci yarıdaki performansıyla takımını sırtlayan isimlerin başında geldi. Daha önce üst üste Kepez Bld ve şampiyonluk yaşadığı Karaköprü'de 13'er gol atan 29 yaşındaki sağ kanat, yeşil-kırmızılılarda 9 gole ulaştı. Ligde 8, Türkiye Kupası'nda 1 gol atan Ali Sinan, son 9 maçta 6 gol attı. Daha önce 1-0 kazanılan Bulvarspor maçında attığı golle Karşıyaka'ya 3 puan kazandıran Ali Sinan, Anadolu Üniversitesi sınavında ise kırık burunla görev yapmasına rağmen oyundan çıkmayıp tabelayı değiştirerek takımını ateşledi.

GERİ DÖNÜŞÜN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Maçın başında aldığı darbe nedeniyle burnunda tamponla oynayan Ali Sinan, 45'te sol ayağıyla müthiş bir vole golü atarak skoru 1-1 yaptı. Toparlanan KSK, devre arasına 2-1 önde girdiği maçı 4-2 kazandı. Tecrübeli yıldız asistleriyle de Kaf-Kaf'a büyük katkı yaptı.