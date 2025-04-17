Karşıyaka’da Ergüllü uyardı

NESİNE 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu hafta en yakın takipçisi Belediye Kütahyaspor'a Play-Off'ta direkt grup finaline yükselecek ikinci sıradaki yerini garantileme hedefiyle konuk olacak Karşıyaka'da başkan İlker Ergüllü önemli açıklamalar yaptı. Taraftara çağrı yapan Ergüllü, taraftarların sağduyulu olması gerektiğinin altını çizdi. Bir üst lige çıkma hedefine Play-Off'tan ulaşmak için kenetlendiklerini belirten Başkan Ergüllü, "Kalan maçlarımızda taraftarlarımız sabırla sadece takımlarını desteklemeliler. Ekibimizi sabırla ve coşkuyla destekleyelim. Silifke maçı nazar boncuğu oldu. Kimse bu yenilginin altında prim ve maç başı ödemesi gibi nedenler aramasın. Biz futbol takımımızı nasıl rahatlatırız onu düşünüyor ve çabalıyoruz" dedi. Öte yandan Karşıyaka'da 10 futbolcu alacakları için kulübe Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çekerken Başkan Ergüllü, ödemelerin yapılacağını söyledi.