KSK Play-In aşkına

Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka'nın kaybetmesiyle matematiksel olarak ligde kalan Karşıyaka, rahat çıktığı Türk Telekom engelini de geçmeyi başardı. İlk çeyrekte iki ekip de sayı bulmakta zorlandı. Bu çeyreği 19-13 önde geçen Kaf-Kaf, ikinci periyotta farkı açarak devreye 43-35 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Maxhuni ve Muhsin ile pota altında etkili olan ev sahibi farkı korusa da rakibinin yetişmesine engel olamadı ve son periyoda 56-51'lik skorla girildi.

SON HÜCUMA KADAR SÜRDÜ

Dördüncü çeyrekte Smith'in üst üste sayılarıyla Telekom 3 dakika geçerken maçta öne geçmeyi başardı: 65-68. Ancak Kaf-Kaf çabuk toparlandı ve maçı bırakmadı. 69-69 ile girilen son 2,5 dakika nefesleri kesti. Muhsin faul çizgisinden bulduğu isabetlerle takımını öne geçirirken, Telekom'da Smith Jr. turnikeyi kaçırdı. 76-73'lük skorla girilen son saniyelerde iyi savunma yapan Karşıyaka maçı bu skorla kazandı. 11. galibiyetini alan Kaf-Kaf, Play-In umutlarını son 2 maça taşıdı.