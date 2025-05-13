Hakan söz verdi

SIKINTILARLA dolu sezonda 3. Lig serüvenine son verip 2. Lig'e yükselmek isteyen Karşıyaka'nın deneyimli kalecisi Hakan Canbazoğlu, Muşspor ile oynanacak Play-Off yarı final etabı öncesi Yeni Asır Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Bu sezon 14 maçta kalesini gole kapatan, yıllardan beri süregelen Kaf-Kaf'ın file bekçisi sorununa çare olan 1987 doğumlu eldiven, "Şampiyonluk kupasını merhum yönetici Gökhan Şensan'a armağan edeceğiz" dedi. Sezon başlarken hedeflerinin lider olarak üst lige çıkmak olduğunu kaydeden Hakan, "Özellikle ilk yarıdaki Ergene Velimeşe maçında yaşanan kayıp ve bu takımda büyük emeği olan yöneticimiz Gökhan Şensan'ın vefatı bizi derinden etkileyen olayların başında geldi. Şensan'ı kaybetmemiz bizim için bir motivasyon kaynağı oldu. Ona bir kupa borcumuz varmış gibi hissediyoruz. Şampiyonluğu ona adayacağız. Bizim içimiz buruk kaldı. Kendimizi şampiyon olmaya mecburuz gibi hissediyoruz" dedi.

AHMET YILDIRIM'IN ETKİSİ

Takımın sezon başındaki hocası Mustafa Reşit Akçay'ın takımı şu anki mevcut yüksek seviyeye getirdiğini vurgulayan Canbazoğlu, "Ahmet Yıldırım hocamız ise bayrağı devraldı ve daha ileri taşıdı. Ben Ahmet Hoca'dan sonra Erzurum'a gittim, o orayı şampiyon yapıp bıraktı, bir şampiyonluk da ben yaşadım. Umarım bu sezon aynı çatı altında kupa kaldırırız" dedi. 2017-2018 1. Lig Play-Off finalinde 4 penaltı kurtararak Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan Hakan, "Penaltı atışları anlık hislere ve analiz imkanlarına bağlı. 3. Lig maçlarında televizyon yayını kısıtlı olduğu için rakipleri izleme şansımız pek olmuyor. Umarım bana iş düşmeden üst lige çıkarız" diye konuştu.

TARAFTARLARA ÖZEL TEŞEKKÜR

Karşıyaka taraftarı hakkında konuşan 1987 doğumlu kaleci, "Her zaman yanımızda oldular. Türk futbolunda sayılacak bir elin parmağı kadar taraftar grubu varsa Karşıyaka da bunlardan biridir. Umarım biz de onlara layık olup bu kulübün daha üst seviyelere çıkması için bu seneki şampiyonlukla o ateşin kıvılcımını yakmış oluruz" dedi.

KAPTAN CENK AHMET DEPLASMANDA YOK

PERŞEMBE günü Play-Off grup finalinin ilk randevusunda rakibi Muşspor'a konuk olacağı maça hazırlanan Karşıyaka'da takım kaptanı Cenk Ahmet sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak. Bursaspor'la oynanan normal sezonun son maçı öncesi sahada ısınırken sakatlanıp forma giyemeyen 37 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu halen takıma dönemedi. Yeşil-kırmızılılar, Cenk Ahmet'i eşleşmede 19 Nisan Pazartesi günü Alsancak Stadı'nda yapılacak rövanş maçına yetiştirmeye çalışıyor.

HAKAN BARIŞ YİNE KAYIPLARA KARIŞTI

KARŞIYAKA'NIN sorunlu yıldızı Hakan Barış kayıplara karıştı. Sezon başından beri sık sık skandallarla gündeme gelen 31 yaşındaki gurbetçi orta sahanın bileti bu kez kesildi. 1 haftadır kimseye haber vermeden antrenmanlara çıkmayan Hakan, tüm iletişim kanallarını kapattı. Kaldığı evi de boşaltan oyuncuya hiçbir yakını ulaşamadı. Yeşil-kırmızılılar hafta içi takıma ödemeleri yapılırken Hakan'a para yatırmadı. Kaf-Kaf sözleşmesi sezon sonu bitecek Hakan'a Play-Off'ta takıma dönüş yolunu kapattı.