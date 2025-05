KSK’ya kabus çöktü

Son yıllarda her sezon olduğu gibi şampiyonluk hayaliyle sezona başlayan Karşıyaka 3. Lig 1. Grup'ta zirveyi ezeli rakibi Bursaspor'a kaptırdıktan sonra direkt grup finali oynama avantajıyla girdiği Play-Off'ta Muşspor'a elenmekten kurtulamadı. Yıllardır Play- Off kabusunu aşamayan, 2002'den bu yana katıldığı 7'nci Play-Off'tan da eli boş dönen Kaf-Kaf üst üste 8'inci sezon da en alt profesyonel lig kategorisi olan 3'üncü Lig'den kurtulamadı. Karşıyaka-Muşspor maçının ardından bir grup taraftar oyunculara tepki göstermek için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne girmek istedi.

Taraftarlar Play- Off öncesi alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübü ihtar çeken, Muşspor maçından 1 gece önce de tesislerde prim kavgası yaptıkları iddia edilen futbolculara tepki gösterdi. Emniyet güçleri taraftarların tesise girmelerini önledi. Sosyal medyada birçok Karşıyakalı paylaşımlarıyla Play-Off hezimetini eleştirdi. Voleybolda Sultanlar Ligi'ni finalde ıskalayan, sponsorsuz kalan basketbolda 51 yıl sonra küme düşmekten son anda kurtulan yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi tek umudu olarak kalan futbolda da hedefine ulaşamayıp şampiyonluk hasretini 23 yıla çıkardı.

KONGRE BELİRSİZLİĞİ

Kongre sürecine odaklanan İzmir'in en köklü temsilcisinde henüz başkanlığa aday çıkmadı. Karşıyaka'da olağanüstü seçim maddesi eklenen mali genel kurul 29 Mayıs'ta toplanacak. Tüzük gereği adayların listelerini kongrenin ilk tarihinden önce bugün mesai bitimine kadar divan kuruluna teslim etmesi gerekiyor.

HÜSEYİN HAMAMCI MAÇTA RAHATSIZLANDI

KARŞIYAKA'NIN 30 yıl önce 1995 yılında Süper Lig'e çıktığı son kadronun teknik direktörü olan kulübün efsane ismi Hüseyin Hamamcı, önceki gün oynanan Muşspor maçında rahatsızlandı. Alsancak Stadı'nda rakibin 11. dakikada attığı ilk golün ardından fenalaşan 74 yaşındaki Hüseyin Hamamcı önce Alsancak Devlet Hastanesi'ne, ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Enfarktüs geçirdiği belirlenen Hamamcı'ya anjiyo yapılıp ana damarına stent takıldı. Bilinci açık olan tecrübeli teknik adamın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ALİ SİNAN SAKAT SAKAT DEVAM ETTİ

LİGLERDE takımlar değişen statüde toplam 5 değişiklik hakkını 3 defada yapabilirken, Muşspor önünde ayrı ayrı 3 değişiklik yapan Karşıyaka bedelini acı ödedi. Maça çok kötü başlayıp ilk yarıyı 2-0 yenik kapatan İzmir ekibi ikinci yarının henüz başında rakibin 10 kişi kalıp, 52'nci dakikada skoru 2-1'e getirince umutlandı. Muşspor'un oyunu soğutmaya çalıştığı bölümde Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım üçüncü defa değişiklik hakkını 73'üncü dakikada Enes'in yerine Bedran'ı oyuna alarak tamamladı. Ali Sinan rakibin 75'inci dakikada arkadan çok sert müdahalesiyle sakatlanırken takımının değişiklik hakkı kalmadığı için maça tek ayak üzerinde sekerek devam etmek zorunda kaldı.

HAKEM VE RAKİP KALECİYE TEPKİ

KARŞIYAKALILAR, 75. dakikada KSK'li Ali Sinan'a yapılan sert faulü sarı kartla geçiştiren hakem Mehmet Ali Özer ve ikinci yarıda oyunu soğutup zaman geçiren Muşspor kalecisi Enes Çetin'e büyük tepki gösterdi