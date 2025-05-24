Karşıyaka’nın kızları Türkiye üçüncüsü

AYDIN'DA düzenlenen Türkiye Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Karşıyaka, üçüncülük kupasını havaya kaldırdı. Finallere yenilgisiz İzmir şampiyonu olarak giden Kaf-Kaf, üçüncülük maçında güçlü rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupaya ulaştı. Yeşilkırmızılı ekip, voleybolun ekol kulüpleri VakıfBank'ın birinci, Eczacıbaşı'nın ikinci olduğu şampiyonayı bronz madalya ve kupayla tamamladı. Altyapıların kulübün kalbi olduğunu söyleyen Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, emeği geçen herkesi tebrik etti.