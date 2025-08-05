Kaf-Kaf’tan Kerim Frei bombası

İZMIR ve Türk futbolunun köklü kulüplerinden Karşıyaka, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden yeşil-kırmızılı ekip, Elazığspor'dan ayrılan ve serbest statüde bulunan eski milli futbolcu Kerim Frei ile ilgileniyor. Yöneticiler, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun ismini teknik direktör Burhanettin Basatemür'e iletti ve deneyimli hocanın vereceği kararı bekliyor.

Elazığspor'a 2024 yazında Manisa FK'dan transfer olan deneyimli futbolcu, 2024-25 sezonunda beklenen performansı sergileyemedi. 35 maçın 28'inde ilk 11'de başlayan ve 5 kez ağları havalandıran Kerim, takımının Play-Off 3. turunda Vanspor FK'ya elenmesine engel olamamıştı. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. KSK'nin transfer gündeminde yer alan 38 yaşındaki Yasin Öztekin'i ise Burhanettin Basatemür'ün veto ettiği öğrenildi.

BAŞKAN CİCİBAŞ KARARLI

KARŞIYAKA Başkanı Aygün Cicibaş, kulüple ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden imza yetkisi alamadığı için 26 Ağustos'ta mali ve seçimli genel kurul yapma kararı alan Kaf-Kaf'ta Cicibaş kongre sürecinin çalışmalarını etkilemeyeceğini belirtti. Cicibaş, "Başka aday çıkmazsa tekrar aday olurum ancak ben kongreye değil kulübe odaklandım. Göreve geldikten sonra 5 haftadır çok yoğun çalıştık. Futbol takımını, teknik heyeti belirleyip üst üste önemli transferlerle büyük oranda tamamladık. Transfer yasağını da bu hafta açacağız" dedi.