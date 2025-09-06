Karşıyaka golcü arıyor

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki sezonun ilk maçında pazar günü cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak Afyonspor'u konuk edecek Karşıyaka, bir yandan sıkıntılarını aşamayan rakibinin İzmir'e gelip gelmeyeceğini beklerken diğer yandan transferde golcü arayışlarını da sürdürüyor. Yönetim, teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün raporuyla takımlarında mutsuz olan, kulüp bulamayan veya ayrılan isimlere yöneldi. Yeşil-kırmızılı ekip, Muşspor'dan ayrılan 33 yaşındaki Yakup Alkan, Orduspor 1967'den 27 yaşındaki Tugay Keleş ve bonservisi Amed Sportif'te olan 24 yaşındaki Yakal Taylan'dan sonra son olarak Edirnespor'da oynayan Batuhan Er'i gündemine aldı. 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon 25 maçta 9 gol attı. Karşıyaka forvet konusuna hafta başında karar verecek.