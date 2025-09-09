Kaf-Kaf kayıpsız

NESINE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona Ferdi dışında tepeden tırnağa yenileyip gençleştirdiği kadrosuyla başlayan Karşıyaka ilk maçta İzmir deplasmanına toplama bir kadroyla güçlükle ulaşabilen Afyonspor'u geriden gelip 2-1 mağlup etti. Geçen sezon 2'nci Lig'den çekilen ve mali sıkıntılarını aşamayan Afyonspor, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yine İzmir'de Bornova 1877'yle oynaması gereken maça çıkamamıştı. Maç öncesi belirsizlik yaşayan Afyon ekibi Karşıyaka deplasmanı için ise İzmir'e 4 eski futbolcusu hariç amatör oyunculardan oluşan son anda toplanan kadrosuyla geldi.

Mali sıkıntıları nedeniyle önceki gece 01.00'de kente gelip Kredi Yurtlar Kurumu'nda konaklayan konuk takımın maç öncesi öğlen yemeği masrafını da Afyonspor'un talebi üzerine Karşıyaka karşılayıp rakibe jest yaptı. Geçen sezonki cezası nedeniyle ilk hafta taraftarından yoksun olmasına rağmen ağır favori olarak çıktığı karşılaşmanın ilk yarısında birçok pozisyonu değerlendiremeyen Karşıyaka, 33'üncü dakikada kalesinde gördüğü şok golle yenik durumu düştü. Golün ardından toparlanan Kaf- Kaf, yeni oyuncularından Onur İnan'ın 43'ncü dakika tabelayı eşitlemesiyle soyunma odasına eşitlikle girdi. İkinci yarıda 55'inci dakikada Ensar'ın golüyle galibiyete uzanan yeşil-kırmızılı ekip ilk hafta kazaya izin vermedi.

RAKİP KÜTAHYA

KARŞIYAKA ligin ikinci haftasında ilk maçında bir başka İzmir ekibi Tire 2021 FK'yı deplasmanda 4-2 yenerek zirveye kurulan Kütahyaspor'a konuk olacak. Öte yandan Karşıyaka'da futbol şube başkanlığına Ahmet Yimsek geldi. Yimsek başkanlığındaki futbol şubesinde ana yönetim içinden ve camiadan Hamit Erol, Anıl Feroğlu, Murat Cansız, Ertuğ Kantaroğlu, Emin Kantaroğlu, Ziyanur Hasbay, Emre İpek gibi isimler yer alacak.

FORVET VE SOL KANAT TAKVİYESİ YAPILACAK

Afyonspor maçı sonrası Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, mücadeleyi değerlendirdi. Sezonun ilk maçlarının her zaman zor olduğunu belirten deneyimli teknik patron, "Bu tip maçlarda erken gol bulmak çok önemli. Bunu başaramadık. Geriye düştüğümüzde ise takımın gösterdiği reaksiyondan memnunum. Oyun anlamında daha iyi olmak zorundayız ve bunun için disiplini elden bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Transfer hakkında da konuşan Basatemür iki bölgeye daha takviye yapacaklarını belirterek, "Mutlaka takviye yapılacak. Forvet hattına ve sol kanata arayışlarımız var. Yönetim kurulumuz listemizdeki isimlerle görüşüyor. Kısa süre içinde istediğimiz oyuncuları aramızda görmek istiyoruz" dedi.