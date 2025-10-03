Kaf-Kaf 2-1’e abone

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta liderliği Uşakspor ile paylaşan Karşıyaka, geride kalan 4 haftada 2-1'lik skorlara adeta abone oldu. Oynadığı 4 maçta fire vermeyerek 12 puanla rakiplere gözdağı veren yeşilkırmızılılar, Afyonspor, Belediye Kütahyaspor, Balıkesirspor ve son olarak deplasmanda Alanya 1221'i 2-1'lik sonuçlarla dize getirdi. Afyonspor ve Balıkesirspor karşısında geriye düşmesine rağmen maçı çeviren Kaf-Kaf, Kütahya karşısında öne geçip, beraberliğe yakalanmasına rağmen, 79. dakikada Onur'un harika frikiğiyle 3 puana uzandı.

ENES HARİKA BAŞLADI

2023-25 yılları arasında Karşıyaka forması giyen ve taraftarın sevgilisi olan Enes Nalbantoğlu, yeni takımını taşıyor. Sezon başı 52 Orduspor'a transfer olan deneyimli futbolcu, oynadığı 4 maçta 4 gol, 4 asistlik performans yakaladı. Tecrübeli kanat, takımının 4 hafta sonunda liderlik koltuğuna oturmasında başrol oynadı. Kaf-Kaf'ın diğer eski yıldızlarından İshak Kurt da bu sezon forma giydiği Çankaya SK'da 5 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırarak kalitesini ortaya koydu.