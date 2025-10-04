  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf 5’te 5 peşinde

Kaf-Kaf 5’te 5 peşinde

İlk 4 maçını kazanan Karşıyaka bugün saat 16.00’da Eskişehir Anadolu’yu İzmir Atatürk Stadı’nda ağırlayacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kaf-Kaf 5’te 5 peşinde

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı ilk 4 maçı kazanarak namağlup zirve ortağı olan Karşıyaka bugün Eskişehir Anadolu'yu konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Ev sahibi taraftarların kapalı tribünde yer alacağı maçın bilet fiyatları 150 TL olarak açıklandı. Alsancak Stadı'nın saha zemini bakımda olduğu için Atatürk Stadı'nda oynayacak Kaf-Kaf, daha önce yıllar boyunca iç saha maçlarını yaptığı emektar tesiste yaklaşık 4 yıl sonra sahaya çıkacak. Karşıyaka, Alsancak Stadı yenilenip tekrar açılmadan önce İzmir Atatürk Stadı'nda en son 28 Kasım 2021'de Edirnespor'u konuk etmişti. Grupta Kaf-Kaf'ın 12 puanı, Eskişehir temsilcisinin ise 4 puanı bulunuyor. İzmir temsilcisinde geçen haftaki Alanya 1221 maçının galibiyet primlerinin eski başkan Cenk Karace, Mustafa Taşova ve Yücel Yetik tarafından ödenerek takıma moral dopingi yapıldığı açıklandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA