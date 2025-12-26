Adem’e teklif yağıyor

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'nın altyapısından yetişen 18 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt, sergilediği etkileyici performansla Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. 2007 doğumlu sağ açık, Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un da transfer listesine girdi. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu kulüpler arasında Adem Yeşilyurt için ön görüşmeler başladı. Özellikle Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu stadyumdan izlediği ve yakından takip ettiği belirtilirken, Trabzon ve Beşiktaş'ın da listeye yeni eklendiği, Rize'nin ise devrede olduğu öğrenildi. Görüşmelerin devre arasında hız kazanması bekleniyor.

CEZALAR FIRSAT OLDU

Adem Yeşilyurt, bu sezon bahis cezaları nedeniyle takımda yaşanan kadro sıkıntısında forma şansı buldu ve kısa sürede vazgeçilmezler

arasına girdi. Ligde 8 maçta 470 dakika süre alan genç kanat oyuncusu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Çalım yeteneği, hızı ve hücumdaki etkili oyunuyla dikkat çeken Adem, profesyonel kariyerinin ilk golünü de Tire 2021 FK karşısında kaydetti. Kaf- Kaf yönetimi, genç yıldızın gelişimini tamamlaması için aceleci davranmamayı tercih ediyor. Ancak yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde durumu değerlendirebileceği konuşuluyor.