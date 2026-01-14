KSK’de sürpriz Adem gelişmesi

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta Karşıyaka formasıyla kısa süre içinde parlayan ve Acun Ilıcalı'nın Slovenya'daki kulübü Maribor'a satılması kararı alınan Adem Yeşilyurt transferinde sürpriz gelişme yaşandı. Bugün 19 yaşına basan sağ kanat oyuncusu ve ailesinin Slovenya'ya gitmek istemediği öğrenildi. Geçen hafta Adem için Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş'la menajerler aracılığıyla el sıkışan Maribor cephesi de henüz sözleşme ve bonservis ödemesiyle ilgili adım atmadı. Adem'in başka ciddi teklif gelmezse ara transferde yuvada kalma ihtimali ağırlık kazandı. Karşıyaka, Adem için Maribor'la 600 bin Euro bonservis ve sonraki satışından yüzde 40 pay karşılığı anlaşmıştı.

Öte yandan şirketleşmenin yolunu açmak için aidat ödemeyen üyeleri çıkararak üye sayısının düşürülmesinin amaçlandığı tüzük kongresi gergin geçti. 5 bini aşkın üyeden yalnız 138'inin katıldığı kongrede aidat ödemeyen üyelerin atılması için gereken süre 6 yıldan 2 yıla indirildi. Üyeliğe giriş aidatı 7 bin 500 TL, yıllık aidat ise bin 500 TL oldu.