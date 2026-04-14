KSK geri sayımda

Karşıyaka'nın yıllardır beklediği modern stadyum için somut adımlar atılmaya başlandı. Yaklaşık 15 bin kişilik kapasiteye sahip olması planlanan ve Zübeyde Hanım Karşıyaka Stadı adını alacak yeni stadyumun yapımıyla ilgili güncel gelişmeler yaşanıyor. Stadyumda inşaat çalışmalarının 2 hafta sonra başlayacağı ifade edilirken, stat arazisi ve çevresinde bulunan tüm karavanlar ile araçların kısa süre içinde belediye ekipleri ve emniyet ekipleri tarafından kaldırılması bekleniyor.

Özellikle polis güçlerinin, stadyum arazisine park etmek isteyen araçları çekiciyle kaldırıp ceza yazacağı öğrenildi. Stadın yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.