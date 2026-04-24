KSK’ye destek büyüyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off'a adını yazdıran ve 23 yıldır şampiyonluğa hasret olan Karşıyaka'da oynanacak Play- Off öncesi 1912 Karşıyaka Derneği koordinesinde başlatılan şampiyonluk primi kampanyasında destek kısa sürede 5 milyon TL'ye ulaştı. Kampanyaya, adı son kongrede başkanlığa aday olarak geçen İsmail Çiftçioğlu 1 milyon TL prim taahhütüyle destek oldu.

Eski başkan ve yöneticilerden Cenk Karace, Mustafa Taşova ve Yücel Yetik'in yanı sıra Ozan Aykut 500 bin TL prim sözü verdi. Karşıyaka'da finaller arifesinde hafta başında futbol takımına peşinat taksidi ve teknik heyete maaş olarak 5 milyon TL ödeme yapan eski başkanlar Azat Yeşil ve Cenk Karace, İzmir Girişim Grubu'yla birlikte personele de 1.2 milyon TL tutarındaki maaşlarını dağıtarak sezonun son bölümünde moral takviyesi yaptı. Eski başkanlar öncülüğünde de dev şampiyonluk primi havuzu oluşturulmasının görüşüldüğü öğrenildi.