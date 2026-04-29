24 yıldır devam ediyor: Karşıyaka'da kabus yine bitmedi!

24 yıldan beri play-off kabusundan uyanamayan İzmir temsilcisi üst üste 8'inci, 3'üncü Lig'de ise 8 sezonda 5'inci kez finallerden eli boş döndü. Türk futbolunun 114 senelik en köklü kulüplerinden Karşıyaka, dünkü şok mağlubiyetle sezonu yine hedefine ulaşamadan tamamlarken, art arda 9'uncu yıl da 3'üncü Lig'den kurtulamadı. Yıllardır 3 farklı ligde play-off'tan eli boş dönen yeşil-kırmızılı ekip 2002'de Denizli'de, 2009'da Ankara'da, 2010'da İstanbul'da, 2019'da Van'da, 2020'de Antalya'da hüsran yaşadıktan sonra 3 yıldır final etaplarına saha avantajıyla girmesine rağmen eşleştiği ilk rakibine elendi.

Ligde 2023-2024 sezonunda play-off'ta Eskişehir Anadolu'ya Alsancak Stadı'nda taraftarı önünde 1-0 mağlup olarak sezonu tamamlayan Karşıyaka, geçen sezon Muşspor'a deplasmanda 0-0 biten ilk maçın ardından rövanşta cezası yüzünden taraftarından yoksun çıktığı maçta 2-1 yenilerek 2'nci Lig'e dönüş hayalini noktaladı. Bu sezon da grubunu üçüncü sırada tamamlayıp play-off'ta yine saha avantajını eline geçiren Karşıyaka, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor'a evinde tıklım tıklım dolu tribünler önünde 2-0 yenilip 3'üncü Lig'den çıkamadı. Ayvalıkla bu sezon oynadığı üçüncü maçta ilk kez yenilen Kaf-Kaf büyük hüsran yaşadı. Her geçen yıl artan borç yükü, transfer yasakları, yönetim ve sponsor bulunamaması gibi engeller yeni sezon öncesi camiada karamsar tablo oluşturdu.