Karşıyaka'da Cicibaş'tan özür mesajı!

Taraftar ve camiaya seslenen Cicibaş, "Üzgünüz demek aslında az kalır; kahroluyorum, kahroluyoruz. Sahada alınan sonuç hepimizin, en çok da yağmur demeden, soğuk demeden takımını yalnız bırakmayan cefakar Büyük Karşıyaka taraftarının canını yaktı. 7'den 70'e o tribünde gözlerden akan yaşları görmek, kalbimin içine akan bir kor gibi içimi yaktı" dedi.

'ŞAHSIM ADINA HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Aygün Cicibaş tüm sorumluluğu üzerine alarak, "Gönül isterdi ki bugün deplasman hesapları yapalım, nasıl gideceğimizi konuşalım, yeni bir heyecanın peşinden yürüyelim. Ama olmadı. Şahsım adına herkesten özür diliyorum. Eğer bir sorumluluk varsa, o sorumluluk benimdir. Bu arma için üzülmeye de mücadele etmeye de devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU: DÜŞTÜĞÜMÜZ YERDEN DAHA GÜÇLÜ KALKACAĞIMIZA İNANCIM TAM

Karşıyaka'da son kongrede başkan adaylığı için ismi geçmesine rağmen ardından seçime girmeyen İsmail Çiftçioğlu ise, "Saha sonuçları değişir ama bu arma uğruna verilen mücadelenin onuru baki kalır. Sahada, tribünde ve ekran başında maçı izleyenlerin yüreğine sağlık. Play-off'ta veda etsek de Karşıyakalı olmanın gururuyla düştüğümüz yerden daha güçlü kalkacağımıza inancım tam" açıklamasını yaptı.

OFSAYT İSYANI SÜRÜYOR

Ayvalıkgücü Belediyespor eşleşmesinin deplasmanda 0-0 biten ilk maçında Mücahit'e yapılan net penaltının verilmemesine tepki gösteren Karşıyaka'nın, rövanşta 43'üncü dakikada Ömer Faruk'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüne isyanı sürüyor.