Karşıyaka’da kombineler satışa çıktı

Futbolda TFF 3. Lig 2. Grup'ta bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Karşıyaka'nın, Alsancak Stadı'nda oynayacağı iç saha maçlarında geçerli olacak sezonluk kombine kartların fiyatları belli oldu. Maraton tribün 2 bin 500 TL, numaralı alt tribün 5 bin TL, VIP A/C 10 bin TL ve VIP B tribünü 15 bin TL'den satışa sunuldu. Yeşil-kırmızılı yönetim, taraftarların isteği doğrultusunda maraton tribününde üst ve alt ayrımı yapmadan tek fiyat uygulamasına gitti.

BASKETBOL KOMBİNELERİ DE SATIŞTA

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka'da, transfer döneminde güçlü bir kadro oluşturma çalışmaları sürerken yeni sezon kombineleri de satışa çıktı. Tribün kategorisinde yenileme fiyatı 8 bin TL, yeni kombine fiyatı ise 9 bin TL olarak belirlendi.

VIP A-B-C kategorilerinde yenileme 35 bin TL, yeni kombine 45 bin TL olurken, VIP C4-C6 ve VIP D kategorilerinde yenileme fiyatı 31 bin TL, yeni kombine fiyatı ise 38 bin TL olarak açıklandı.

VIP T kategorisinde yenileme fiyatı 35 bin TL, yeni kombine fiyatı 43 bin TL olarak belirlenirken, en yüksek fiyatlı kategori olan Platin'de yenileme 47 bin TL, yeni kombine ise 58 bin TL'den satışa çıktı.

VOLEYBOL KOMBİNELERİ DE SATIŞTA

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde her sezon yarışmacı bir kimlikle mücadele eden Karşıyaka Voleybol, maçlarını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynamaya devam edecek. Kombine bilet fiyatları ise bin TL'den satışa sunuldu.