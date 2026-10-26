Karşıyaka gücünü gösterdi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona ilk 4 maçta galibiyet alamadan başlayan Karşıyaka, teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde çıkışa geçti. Söke 1970 SK'yı sahasında 2-1 mağlup eden Kaf-Kaf, Uysal yönetimindeki 4'üncü lig maçında 3'üncü galibiyetini alarak 8 maç sonunda 12 puana ulaştı ve play-off yarışına ortak oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 1923 Afyonkarahisar'ı 3-1 mağlup eden İzmir temsilcisi, Uysal yönetiminde lig ve kupada çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Karşıyaka bu süreçte kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Söke karşısında Veysel Karani frikikten ağları sarsarak bu sezon ilk golünü kaydetti. Erhan Öztürk de takımının ikinci golünü atarak gol sevinci yaşadı.

BİRBİRLERİNİ YUMRUKLADILAR

Karşıyaka'da bu sezon beklentinin altında kalınca son 3 haftadır yedek soyunan santrfor Ömer Faruk Sezgin oyuna 46'da Eren Arda'nın yerine dahil oldu. Ömer Faruk maç içinde yaptığı pas hataları nedeniyle tribünlerin tepkisini çekti. Maçın sonlarına doğru Enes'in pasında top Ömer Faruk'un arkasında kaldı. İki futbolcu saha içinde tartıştı ve birbirlerine yumruk atmaya çalıştı. Ömer, Enes'in boğazına temasta bulundu. Oyun devam ederken araya giren oyuncular olayın büyümesini engelledi. Kavga olayından sonra tribünler Ömer Faruk'u ıslıkladı. Maç biter bitmez Ömer Faruk soyunma odasına gitti. Taraftarın isteğiyle soyunma odasından tribünlerin önüne gelen Ömer Faruk taraftarla birlikte galibiyeti kutladı. İki futbolcu taraftar önünde barıştı.