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nihayet

Lacivert-beyazlı ekip, sahasında Fatih Karagümrük'ü Thelin ve Yusuf'un (2) attığı gollerle yendi, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı

Kasımpaşa nihayet

21.2.2021

SÜPER Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Lacivert- beyazlı ekip 4 maç sonra yeniden galibiyetle tanıştı. 14. dakikada Roco'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 20'de Bistrovic'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Thelin'in kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1. 59'da Hodzic'in ortasında arka direkte topla buluşan Yusuf Erdoğan, rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 68'de Bistrovic, savunma arkasına sarkan Yusuf'u gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 3-1. 80'de sol kanattan gelişen atakta Emre Çolak ortasını yaptı. Altıpasın hemen önünde Castro, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-2. Maçı Kasımpaşa 3-2 kazandı.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu **, Erdinç Sezertam **, Serkan Çimen **

KASIMPAŞA: Ertuğrul ** - Hadergjonaj **, Luckassen ***, Brecka **, Haddadi **, Aytaç Kara ***, Sadiku ** (78 Doğucan *), Yusuf Erdoğan *** (82 Anıl Koç *), Bistrovic ***, Hodzic *** (82 Varga *), Thelin *** (90+1 Hasan Emre ?)

F.KARAGÜMRÜK: Aykut * - Koray *, Roco **, Campi **, Balkovec **, Biglia * (71 Emre Çolak *), Ndao * (81 Lens *), Castro **, Bertolacci **, Salibur * (62 Jimmy Durmaz *), Kemal Ademi * (71 Sobiech *)

GOLLER: Dk. 14 Roco, 20 Thelin, 59 ve 68 Yusuf Erdoğan, 80 Castro

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