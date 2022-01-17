Kasımpaşa seriye taktı

SÜPER Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kasımpaşa, Altay ve Hatayspor'un ardından deplasmanda Giresunspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürdü: 0-2. 13. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında Tarkan'ın defansın arkasına yolladığı topa Ahmet Evin hareketlenerek ceza sahasına etkili bir orta kesti. Gelen topa Umut Bozuk kafayı vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü, dönen topu Ouannes ağlara yolladı: 0-1. 29'da maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Giresunspor'dan Pelupessy'yi Doğucan'a yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, 64'te Kasımpaşa penaltı atışı kazandı. 65'te topun başına geçen Hadergjonaj topu filelere gönderdi: 0-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa 2-0 kazandı.