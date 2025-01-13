KSK tarihinin en sıkıntılı dönemini yaşıyor

İzmir'de içinde bulunduğu mali olarak tarihinin en sıkıntılı döneminde camiasıyla ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka Spor Kulübü'nde yine hareketli günler yaşanıyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne 24 Aralık'taki olağanüstü kongrenin ardından üyelerin adli sicil kayıtlarını cuma günü teslim ederek gecikmeli de olsa tescil alıp, noterden imza yetkisi çıkarmaya çalışan yönetimde Başkan İlker Ergüllü devam kararı alırken, bu kez futbol takımında sular durulmuyor.

AKÇAY TRABZON'A GİTTİ

Kaf-Kaf'ta teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, memleketi Trabzon'a gitti. Yeşil-kırmızılılarda devre arası dahil tesislerden ayrılmayan Akçay'ın yaşanan sıkıntılar nedeniyle hafta içi geri gelip gelmeyeceğinin belirsiz olduğu iddia edildi. Alacakları için TFF kanalıyla kulübe ihtar çeken isimlerden önce Cenk Ahmet'i takımda tutan Karşıyaka, İsmail ve Sefa'ya da 1 milyon 400 bin TL yatırarak serbest kalmalarının önüne geçti. Kalmak istemediğini söyleyen sol bek Gökhan Meral ise ayrıldı. Kaf-Kaf, sorunlarına rağmen hazırlık maçında Efeler 09'u Enes (2), Çağatay ve Ali Sinan'ın golleriyle 4-0 yendi.

BÜYÜKKARCI'DAN MAVİŞEHİR ÇIKIŞI

KARŞIYAKA'NIN eski başkanı Turgay Büyükkarcı, Mavişehir'de kulübe kendi döneminde tahsis edilen 100 dönümlük altyapı tesisi arazisine ticari bina yapılacağı iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu. Turgay Büyükkarcı Mavişehir arazisiyle ilgili ortaya atılan iddialara şok çıkışla cevap vererek eleştirilerde bulundu. Büyükkarcı, "112 yıllık kulübün geleceği için 100 dönüm arazi gençlerin ve geleceğin emanetidir, elinizi emanetten çekin" ifadelerini kullandı.