Kayserispor yeni sezonda kadrosuna kattığı 9 yeni futbolcuyu basına tanıttı.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında 3 puanı alarak lige iyi bir başlangıç yapan Kayserispor, transfer döneminde renklerine bağladığı Aaron Lennon, Dimitrios Kolovetsiso, İlhan Depe, Muğdat Çelik, Joseph Attamah, Daniel Avrammovski, Wilfried Kanga, Harrison Manzala, Yav Ackah'ı tanıtmak için tören düzenledi. Ayrıca Pedro Henrique ile Gustavo Campanharo'nun da sözleşmeleri 2023 yılına kadar uzatıldı.