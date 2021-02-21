Sivasspor mu Kayserispor mu?

SİVASSPOR, Süper Lig'in 26. haftasında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Sivas ekibinde Appindangoye ve Caner ile Kayode'nin forma giyip giyemeyeceğine sağlık ekibi karar verecek. Kayserispor'da ise sakatlıkları bulunan Alibec ile Ömer Uzun, Kanga, Manzala ile Muğdat Çelik maç kadrosunda olmayacak.