Kayserispor’da fatura Petrescu’ya

Spor Toto Süper Lig'de son maçında deplasmanda Sivasspor'a 2-0'lık sonuçla yenilerek galibiyet hasretini 4 karşılaşmaya çıkaran Kayserispor'da fatura deneyimli teknik direktör Dan Petrescu'ya çıktı. Rumen teknik direktör Dan Petrescu, camiadan sert eleştirilere maruz kalırken kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, önemli bir açıklama yaptı.

Teknik direktör Dan Petrescu ile toplantı yapacaklarını belirten Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Sahada futbol oynamak adına ben bir şey göremedim. Geçen yıldan süregelen gol girişimi ve tehlikeli atak geliştirme problemimizi bir türlü çözemedik. Oyunda heyecanlandığımız tek kısım korkmamız üzerine. Hocamızla detaylı bir görüşme yapıp tüm sorunlarımızın üzerine gideceğiz" duyurusunda bulundu.