Kayseri’de Lennon takımdan ayrıldı

HES Kablo Kayserispor, İngiliz futbolcusu Aaron Justin Lennon'un sözleşmesini feshetti. Geçen sezon başında İngiltere'nin Burnley takımından transfer edilen Aaron Justin Lennon, yeni sezonda takımda kalmak istemedi. Yeni doğan çocuğunu İngiltere'de yetiştirmek için Kayserispor'dan ayrılmayı tercih ettiği öğrenilen Aaron Justin Lennon, menajeri vasıtasıyla Kayserisporlu yetkililer ile görüşerek Kayseri'ye gelmeyeceğini iletti. Bunun üzerine Kayserispor Kulübü, 34 yaşındaki oyuncu Aaron Justin Lennon'un sözleşmesini feshetti. İngiliz futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 36 Lig maçında görev yaparken 2 bin 685 dakika oyunda kaldı. 33 kez ilk 11'de sahaya çıkan Lennon 5 asist yaptı.

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