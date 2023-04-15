Kayseri’den Fener’e yanıt

KAYSERİSPOR'UN Galatasaray maçı için geldiği İstanbul'da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ait otelde kalması tartışma konusu oldu. Fenerbahçe'nin bu konudaki 'etik' açıklamasına Kayserispor Başkanı Ali Çamlı cevap verdi. "Dursun Özbek'in otelinde dün kalmak suç değildi de bugün mü suç oldu?" diyen Çamlı, "Buna cevap vermeyi bile bilmiyorum ben. Yemek yediğimiz yeri de söyleyelim. Bu çok komik" ifadelerini kullandı. Konuşanların utanması gerektiğini söyleyen Başkan Çamlı, "Buna cevap vermek bile akılla izah edilir bir şey değil. Yenersek iyi, başka bir şey olursa... Otel karşılığı maçı mı vermiş olacağız? Bu ne ahlaksızca tutum ve davranış. Kafasının içinde bu tür şeyler olanlar, ancak bunu düşünebilir" sözlerini sarf etti.

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