  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kayserispor Kayseri’den Fener’e yanıt

Kayseri’den Fener’e yanıt

15.4.2023

Gazete

Kayseri’den Fener’e yanıt
KAYSERİSPOR'UN Galatasaray maçı için geldiği İstanbul'da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ait otelde kalması tartışma konusu oldu. Fenerbahçe'nin bu konudaki 'etik' açıklamasına Kayserispor Başkanı Ali Çamlı cevap verdi. "Dursun Özbek'in otelinde dün kalmak suç değildi de bugün mü suç oldu?" diyen Çamlı, "Buna cevap vermeyi bile bilmiyorum ben. Yemek yediğimiz yeri de söyleyelim. Bu çok komik" ifadelerini kullandı. Konuşanların utanması gerektiğini söyleyen Başkan Çamlı, "Buna cevap vermek bile akılla izah edilir bir şey değil. Yenersek iyi, başka bir şey olursa... Otel karşılığı maçı mı vermiş olacağız? Bu ne ahlaksızca tutum ve davranış. Kafasının içinde bu tür şeyler olanlar, ancak bunu düşünebilir" sözlerini sarf etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA