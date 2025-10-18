Çağdaş Atan, rekor tazminat ödeyecek

UYUŞMAZLIK Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından Zecorner Kayserispor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Çağdaş Atan'ın sarı-kırmızılı ekibe 12 milyon TL ödemesine karar verildi. Kayserispor, 2022-23 sezonu öncesinde takımın başına Çağdaş Atan'ı getirmişti. Ancak Atan, sözleşmesi devam ederken 6 Eylül 2023'te Kayserispor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılmıştı. Kayserispor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazı sonrası dosya Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) taşındı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Çağdaş Atan'ın sarı-kırmızılı kulübe ana para olarak 8 milyon TL ödemesine karar verdi. Yine UÇK, faizinin eklenmesiyle birlikte toplam tutar 12 milyon TL ödemesine hükmetti.