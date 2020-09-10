Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, şut ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaparak idmanı tamamladı. Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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