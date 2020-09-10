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Haberler Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

'da maçı hazırlıkları

ekiplerinden , ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

10.09.2020, 09:34

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, şut ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaparak idmanı tamamladı. Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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