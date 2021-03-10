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Haberler Yeni Malatyaspor Malatyaspor’da İrfan Buz devri

Malatyaspor’da devri

Malatyaspor’da İrfan Buz devri

10.3.2021

TEKNİK direktör Hamza Hamzaoğlu'nun ayrılmasının ardından son haftalarda antrenör Hakan Çalışkan ile maçlara çıkan Yeni Malatyaspor, hoca arayışlarını tamamladı ve dün İrfan Buz ile anlaşma sağladı. 2015-2017 yılları arasında da Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Buz, son olarak Kasımpaşa'da görev yapmıştı. Ligde son 9 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan ve bu süreçte 5 yenilgi, 4 beraberlik alan Malatya, haftayı (Bay) geçtikten sonra 20 Mart'ta sahasında Gaziantep ile kozlarını paylaşacak.
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