Malatyaspor’da İrfan Buz devri

TEKNİK direktör Hamza Hamzaoğlu'nun ayrılmasının ardından son haftalarda antrenör Hakan Çalışkan ile maçlara çıkan Yeni Malatyaspor, hoca arayışlarını tamamladı ve dün İrfan Buz ile anlaşma sağladı. 2015-2017 yılları arasında da Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Buz, son olarak Kasımpaşa'da görev yapmıştı. Ligde son 9 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan ve bu süreçte 5 yenilgi, 4 beraberlik alan Malatya, haftayı (Bay) geçtikten sonra 20 Mart'ta sahasında Gaziantep ile kozlarını paylaşacak.

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