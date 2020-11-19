  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Menemenspor Menemen yara saracak

Menemen yara saracak

ekibinin teknik patronu : “Çıkışa geçeceğiz”

Menemen yara saracak
Giriş Tarihi: 19.11.2020

TFF 1. Lig'de milli maç arasından sonra pazartesi günü Altay'ı konuk edecek Menemenspor, derbiye 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Kulüpte görülen korona virüs vakaları sonrası kendisinin yanı sıra 18 futbolcudan 17'sinin test sonucunun negatife döndüğünü belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Sadece genç bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıktı. Futbolcularımız herhangi bir semptom göstermedikleri için antrenmanlarını bireysel olarak aksatmadılar. Sıkıntımız yok. Altay maçına iyi hazırlanıyoruz. Bu maçla birlikte çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Saha avantajını iyi kullanıp galibiyet arayacağız" dedi. Öte yandan ülkelerinin milli takımlarına giden Arnavut kaleci Gentian Selmani ile Beninli Tidjani Anaane bugün takıma katılacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen yara saracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA